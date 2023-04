Manchester City-Arsenal in tv: data, orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Manchester City e Arsenal, valevole per la trentatreesima giornata di Premier League 2022/2023. All’Etihad Stadium va in scena il match che può decidere la stagione, in cui si affrontano le due contendenti per il titolo. I gunners sono reduci da tre pareggi di fila e hanno ormai dilapidato il loro vantaggio sul City, che ha due partite in meno ma in proiezione è primo a +1. Sfida dunque più importante che mai, per entrambe le squadre. Per forza di cose saranno favoriti gli uomini di Guardiola, ancora in corsa per il Triplete e vittoriosi per 3-1 nel match d’andata. Sottovalutare l’Arsenal, tuttavia, non è mai una buona idea. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma mercoledì 26 aprile alle 21:00. Diretta tv su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su SkyGo e NOW.