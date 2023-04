Inter-Juventus, Calvo: “Fuori dalle Coppe? Su un quotidiano sembravano sentenze già scritte”

Il CFO della Juventus, Francesco Calvo, a pochi minuti dall’inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022/2023 contro l’Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset: “Difficile tracciare un bilancio prima di una partita così, è stata una lunga stagione caratterizzata da alti e bassi. Siamo in corsa per più trofei e siamo soddisfatti. Possibile penalizzazione Uefa? Non ci sono novità, ma mi fa piacere che vengano chiamate indiscrezioni. Leggendole sui quotidiani sembravano sentenze già scritte. Questa società è solida e ci consente di programmare indipendentemente dall’esito di questa stagione”.