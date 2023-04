Inter-Juventus, Allegri: “Per 60 minuti fatta buona partita, ma abbiamo tirato poco in porta”

“La sensazione è che abbiamo fatto una buona partita per 60’, ma non siamo riusciti a trovare il gol. Dispiace non essere andati in finale di Coppa Italia, ma l’Inter ha dimostrato di essere forte. Purtroppo quest’anno ne stanno capitando di ogni, ma dobbiamo essere forti perché tutto passa e le cose tornano”. Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta ai microfoni di Mediaset, la sconfitta e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter. “Ora dobbiamo ricaricare le batterie rimboccarci le maniche, perché abbiamo il terzo posto da difendere in campionato e tenere lontano Roma, Inter e Milan”, aggiunge. “Dovevamo fare meglio in fase offensiva, anche se non era semplice, ci abbiamo provato fino in fondo ma serve più attenzione e cattiveria per ottenere i risultati”, dichiara ancora Allegri che sulle scelte di formazione dice. “Danilo ha giocato tutte le partite ed era diffidato, Bonucci stava meglio e ha fatto una buona gara. Anche Milik è rientrato da poco, con Vlahovic e Kean fuori ho preferito mettere Chiesa dall’inizio” conclude Allegri.