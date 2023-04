Inter-Juventus, tifosi bianconeri furiosi con Allegri: “Vattene via”

La Juventus cede all‘Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e viene eliminata dalla competizione. Iniziano a non reggere più i tifosi bianconeri che, dopo il triplice fischio e l’ennesima pessima prestazione, non nascondono la propria rabbia e frustrazione, come dimostrano con vari commenti sotto il tweet ufficiale della società. Diverse le esternazioni: “Cacciatelo”, “Servono le lettere di licenziamento”, fino al già spesso utilizzato hashtag #AllegriOut.