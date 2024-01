Napoli, Hamed Junior Traoré a un passo: arriva dal Bournemouth, è guarito dalla malaria

Hamed Junior Traoré è vicinissimo al Napoli. Il centrocampista offensivo del Bournemouth, con un recente passato al Sassuolo, sarebbe infatti a un passo dal prestito ai partenopei. Il mediano della Costa d’Avorio ha giocato pochissimi minuti quest’anno, reduce da un infortunio e poi in panchina per scelta tecnica, poi a dicembre ha contratto la malaria e da poco è guarito. Arriverà in prestito fino a fine stagione e ha già detto sì: suo padre, che è anche il manager, domani potrebbe chiudere l’affare messo in piedi in fretta e furia per far fronte al dietrofront di Samardzic.