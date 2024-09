Coppa Italia 2024/2025, l’Udinese batte la Salernitana 3-1: agli ottavi sfiderà l’Inter

L’Udinese batte la Salernitana 3-1 e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024/2025, dove sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro. Le reti di Bijol, Lucca (rigore) ed Ekkelenkamp regalano il passaggio del turno ai ragazzi di Kosta Runjaic, che si gode la prestazione di molte seconde linee, su tutti il portiere Razvan Sava, che nel finale ha blindato il risultato parando il rigore a Torregrossa. Non basta ai granata la rete del momentaneo pareggio di Simy.

L’Udinese sblocca il risultato al 20′. Bijol si impadronisce di una palla in area dopo l’azione insistita di Iker Bravo, trova lo spazio per il tiro e incrocia col destro nell’angolo dove Fiorillo non può arrivare. La reazione dei granata però è immediata. Un errore di Lovric palla al piede favorisce il recupero e la verticalizzazione di Hrustic, che pesca in area Simy: l’attaccante da fermo lascia partire un tiro col destro che non lascia scampo a Sava. Tutto da rifare per i friulani, ma dopo pochi secondi la squadra di casa sfiora il nuovo vantaggio. Un errore di Velthuis favorisce Payero che calcia a botta sicura ma trova la risposta di Fiorillo. Il duello Velthuis-Payero sarà decisivo al 42′: il centrocampista bianconero scippa palla al difensore e subisce fallo in area. Il var richiama l’arbitro che concede il rigore, mentre Payero è costretto ad uscire in barella dopo l’infortunio alla caviglia. Dagli undici metri va Lucca: Fiorillo indovina l’angolo e tocca la palla, ma non basta per evitare il 2-1.

Nella ripresa l’Udinese impiega pochi secondi per chiudere i giochi. Zarraga imbuca splendidamente per Modesto, che poi serve il più facile dei palloni ad Ekkelenkamp, entrato al posto di Payero e autore del 3-1 al primo minuto del secondo tempo. La squadra di Runjaic si difende con ordine e rischia pochissimo per mezz’ora. L’occasione più pericolosa per la Salernitana ce l’ha il solito Simy che sugli sviluppi di un cross dalla destra indirizza di testa sul secondo palo, senza però trovare lo specchio della porta. All’83’ però la Salernitana ha il rigore per riaprire la partita: Ekkelenkamp tocca il piede di appoggio di Maggiore, cha cade a terra. L’arbitro Cosso concede il rigore, ma dagli undici metri Sava blocca il penalty di Torregrossa. C’è spazio anche per un caso var nel recupero: Maggiore commette un brutto fallo su Zemura e viene espulso. La Salernitana chiude in 10, ma il risultato e la sostanza non cambiano. L’Udinese si regala una giornata in più a San Siro.