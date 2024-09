Coppa Italia 2024/2025, il Napoli sbriga la pratica Palermo: agli ottavi contro la Lazio

Il Napoli cala la cinquina, batte il Palermo e vola agli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/2025. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Antonio Conte incanalano la partita dopo pochi minuti grazie alla doppietta di Ngonge e poi dilagano nella ripresa anche per via dell’espulsione di Vasic. Agli ottavi di finale il Napoli se la vedrà con la Lazio di Baroni allo stadio Olimpico.

Il Napoli va in campo con quasi tutte le seconde linee: Caprile in porta, in difesa Mazzocchi, Marin, Juan Jesus e Spinazzola, a centrocampo l’infaticabile Lobotka affiancato da Gilmour, sulla fasce David Neres e Ngonge e Raspadori dietro a Simeone. La partita si mette bene per i padroni di casa visto che al settimo minuto Ngonge lascia partire un tiro non irreprensibile che beffa Sirigu, l’esperto portiere commette un grave errore: 1-0. Cinque minuti più tardi Ngonge ci riprova, stavolta con il sinistro, e fa 2-0 con ancora Sirigu tutt’altro che perfetto. Dopo mezzora quasi di nulla, il Palermo prova a scuotersi e ha la doppia grande occasione per riaprire il match: Brunori lascia partire un gran tiro con la palla che si schianta sul palo, sulla ribattuta, a porta vuota, Le Douaron la butta alta. Prima della fine del primo tempo Juan Jesus, di testa, chiude di fatto i giochi siglando il 3-0.

Ad inizio ripresa Vasic, con un intervento a gioco pericoloso, mette a rischio l’incolumità di Gilmour e l’arbitro Collu estrae il cartellino rosso. La partita, già in salita, diventa impossibile per il Palermo. Il Napoli ne approfitta e cala prima il 4-0 con David Neres e poi il 5-0 con la premiata ditta Lukaku-McTominay appena entrati: il giocatore scozzese non sbaglia e sigla il primo gol con la maglia del Napoli. Conte può sorridere: ottavi conquistati.