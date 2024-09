Coppa Italia 2024/2025, il Monza si regala gli ottavi: Brescia battuto, sarà sfida al Bologna

Il Monza batte il Brescia 3-1 e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove troverà il Bologna di Vincenzo Italiano. La squadra di Alessandro Nesta, penultima in classifica in Serie A, archivia la pratica nel primo tempo con i gol di Kyriakopoulos, Pessina e Caprari (rigore). Nella ripresa Nuamah accorcia le distanze, ma la formazione di Maran non riesce a costruire un vero tentativo di rimonta.

Il discorso qualificazione resta in piedi di fatto per poco più di undici minuti. Al 5′ arriva il vantaggio, dopo una traversa colpita pochi istanti prima da Caldirola. Kelvin Martins, figlio di Oba Oba, scatta sulla fascia e serve un cross al centro: la palla sfila in area fino all’altezza deò secondo palo, dove Kyriakopoulos con un gran mancino buca Andrenacci. Il Brescia non reagisce e fatica a trovare le misure, non solo nella prima pressione, ma anche in area. All’11’ Kyriakopoulos veste i panni dell’uomo assist e crossa al centro: Pessina si inserisce con i tempi giusti e di testa firma il 2-0.

Al 40′ il Brescia sbaglia ancora. Uno scontro tra Dickmann e Calvani favorisce Maric, che entra in area e viene steso da Papetti. L’arbitro Dionisi concede il rigore e dagli undici metri Caprari non sbaglia. All’intervallo cambiano entrambi i tecnici. Nesta concede spazio a Bianco, Pereira e Pablo Marì. Maran si affida a Nuamah, Corrado e Verreth. Il Brescia si sveglia tardi. Al 68′ Nuamah duetta con Juric, entra in area, salta Pizzignacco e deposita in rete a porta vuota. Cambia solo il punteggio, non la sostanza. Il Monza sfiderà il Bologna agli ottavi.