Coppa Italia Serie C 2023/24: calendario, programma, orari e tv ottavi di finale

La Coppa Italia di Serie C entra nella sua fase caldissima. Negli ottavi di finale iniziano ad esserci squadre che lotteranno fino alla fine per la conquista della Coppa che regalerà un accesso diretto ai playoff per la promozione di Serie B. Alla vigilia dei match valevoli per gli ottavi di finale si sono definiti il programma ed i canali di tutte le partite che andranno a comporre il quadro degli ottavi. Questo il palinsesto completo.

MARTEDI’ 28 NOVEMBRE

Ore 16:15 – Lucchese-Juventus NG (SkySport canale 258) Ore 18:00 – Pescara-Latina (SkySport canale 256)

Ore 18:00 – Virtus Entella-Pontedera (SkySport canale 257)

Ore 21:00 – Cesena-Rimini (SkySport canale 258)

Ore 21:00 – Vicenza-Triestina (SkySport canale 259, RaiSport e FIFA+)

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE

Ore 18:30 – Catania-Crotone (SkySport canale 257)