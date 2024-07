Copa America 2024: Brasile eliminato ai rigori dall’Uruguay, vola la Colombia

I calci di rigore stanno diventando ormai una costante della Copa America 2024 e, proprio come accaduto in Argentina-Ecuador e Venezuela-Canada, neppure tra Brasile e Uruguay sono stati sufficienti 90 minuti per decretare la semifinalista di questo lato di tabellone. Le due cose principali da segnalare nei tempi regolamentari, in cui lo 0-0 ci può stare vista l’attitudine delle due squadre – che hanno pensato principalmente a non prendere gol -, sono l’infortunio di Araujo, che al 33′ ha lasciato il terreno di gioco, e l’espulsione di Nandez, che ha ricevuto un rosso diretto al 74′ per un’entrataccia dopo controllo Var.

Si è dunque giunti ai calci di rigore, dove l’Uruguay ha iniziato con il gol di Valverde, mentre il Brasile con l’errore di Militao. Sono poi seguiti i gol di Bentancur, Pereira e De Arrascaeta, quindi un altro errore per i verdeoro, da parte del neo acquisto della Juventus, Douglas Luiz. L’Uruguay ha fallito il primo match point con Gimenez, ma nonostante la rete di Martinelli ci ha poi pensato Ugarte a trasformare il rigore decisivo e mandare in finale la squadra allenata da Bielsa.

L’unico quarto di finale che non si è deciso dal dischetto è stato quello vinto dalla Colombia, che ha travolto Panama con un netto 5-0. Tutto facile per i Cafeteiros, che hanno messo la sfida in discesa già nel primo tempo. All’8 Cordoba ha aperto le danze, mentre al quarto d’ora James Rodriguez ha raddoppiato su calcio di rigore. Prima dell’intervallo, infine, è arrivato anche il tris targato Luis Diaz. Nella ripresa c’è stata gloria anche per Rios, in gol al 70′, e per Manuel Borja, che al 94′ ha segnato il rigore del definitivo 5-0.