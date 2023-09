Conference, Vrancken: “Faremo di tutto per fermare la Fiorentina”

E’ vigilia di Conference League e di esordio nella fase a gironi della Fiorentina di Vincenzo Italiano che dovrà vedersela contro il Genk. Prima della conferenza stampa del tecnico dei viola, ha parlato l’allenatore della squadra belga Vrancken.

Queste le parole di Vrancken: “La Fiorentina è una squadra fortissima, l’attaccante Gonzalez ha grandi qualità. Dovremo essere tutti nella migliore condizione per fare il massimo. Si tratta di una formazione che può puntare al primo posto del nostro gruppo e andare avanti, forse sino alla finale, ma noi faremo tutto quanto è possibile per non farla vincere”. Lo ha detto il tecnico belga, Wouter Vrancken, alla vigilia della sfida valida per la fase a gironi di Conference League fra Genk e Fiorentina in programma domani. Per studiare la squadra gigliata “abbiamo guardato la partita contro l’Atalanta, ma non solo quella. I nerazzurri giocano con tre difensori mentre noi con quattro, dunque è tutto differente. Ne abbiamo comunque dedotto che la Fiorentina, anche se in svantaggio, trova tutte le energie per ribaltare il punteggio. Sono quasi tutti disponibili per domani. Non faremo turnover, abbiamo tante partite ravvicinate ma in questo momento non ci sono problemi per i nostri giocatori. Dove vogliamo arrivare in questa coppa? Dobbiamo concentrarci su ogni partita, poi vedremo. Per i nostri tifosi vogliamo raggiungere il miglior risultato possibile“.

Poi ha parlato anche il centrocampista del Genk, Heynen: “Passare il primo turno di sicuro, ma in generale passare più turni possibili. Senz’altro la Conference è una competizione di livello alto per noi, dobbiamo lavorare credendo nelle nostre possibilità di vincere al di là dell’avversario. La Fiorentina? Quella viola non è una tipica squadra italiana ‘catenacciara’, vuole attaccare e fare gol piuttosto che difendersi. Ho tanti amici italiani e mi interessa molto la cultura di questo paese”