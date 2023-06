Il West Ham di Moyes sfida la Fiorentina, Hammers a caccia di un titolo europeo dopo 58 anni

E’ tutto pronto a Praga per l’attesa finale di Conference League 2022/2023 tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il West Ham di David Moyes. Per la formazione inglese si tratta della prima finale europea a 47 anni di distanza dall’ultima volta, quando gli Hammers vennero sconfitti nel 1976 dall’Andelecht nell’ultimo atto di Coppa delle Coppe. Tralasciando la Coppa Intertoto conquistata nel 1999, l’ultimo trionfo europeo del West Ham risale alla stagione 1964/1965, anno nel quale riuscì a sollevare la Coppa delle Coppe battendo 2-0 in finale il Monaco 1960 grazie ad una doppietta di Sealey. Grazie a questa vittoria gli Hammers diventarono l’unico club inglese a trionfare in Europa senza essersi mai laureato campione in Premier League. Nell’anno precedente, inoltre, il West Ham vinse anche la FA Cup e il Community Shield.

A 58 anni di distanza da storica quella affermazione, gli uomini guidati da David Moyes hanno la grandissima occasione di tornare ad alzare una coppa europea, la Conference League. La Fiorentina, però, è una squadra di livello che se la giocherà a viso aperto, in modo tale da far restare il trofeo in Italia dopo la vittoria della Roma nella scorsa stagione. Il West Ham si affiderà ai suoi uomini migliori come Michail Antonio, Pablo Fornals, Jarrod Bowen e Lucas Paquetà, che affrontò i viola in Serie A quando indossava la maglia del Milan. Nelle fila degli Hammers, inoltre, militano anche due giocatori italiani come Angelo Ogbonna e Gianluca Scamacca che, seppur non siano dei titolari, hanno voglia di vincere il loro primo titolo con questa casacca.

I presupposti per una finale spettacolare ci sono, anche perché Moyes è un allenatore molto preparato ed esperto, avendo già allenato un club blasonato del calibro del Manchester United. Il confronto con Vincenzo Italiano al momento pende a favore del britannico, ma proprio un’affermazione in Conference League potrebbe cambiare il destino dell’allenatore viola, facendolo entrare nella storia del club. Il West Ham, dal suo canto, ha motivazioni altissime e vuole riscattare il deludente quattordicesimo posto ottenuto in questa edizione della Premier League. Il campionato inglese è terminato una settimana prima rispetto alla Serie A e, per questo motivo, gli Hammers hanno avuto qualche giorno in più per prepararsi. L’attesa sta per finire, il West Ham torna a giocarsi la storia.