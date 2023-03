Sorteggio quarti di finale e semifinali Conference League 2022/2023 oggi in tv: data, orario e diretta streaming

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming del sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali della Conference League 2022/2023. Archiviati gli ottavi di finale, la seconda competizione continentale per club entra nel vivo con le ultime otto squadre rimaste in corsa per conquistare l’ambito trofeo, che consentirebbe alla vincitrice di partecipare anche alla prossima edizione della Europa League. Oltre ai quarti, dall’urna di Nyon verranno definiti anche gli abbinamenti delle future semifinali, così da avere un quadro completo di tutto il tabellone fino all’attesissima finale di Praga. Il sorteggio andrà in scena a Nyon alle ore 14:00 di venerdì 17 marzo e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, mentre lo streaming verrà affidato a SkyGo e NOW e su Dazn. Sportface.it seguirà l’evento in diretta con un live testuale e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale con notizie ed approfondimenti.

