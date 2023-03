Conference League 2022/2023, Fiorentina ai quarti di finale: le possibili avversarie

La Fiorentina difende il vantaggio costruito all’andata, eliminando il Sivasspor e soprattutto si regala la qualificazione ai quarti di finale di Conference League 2022/2023. Obiettivo raggiunto per gli uomini di Vincenzo Italiano che in una stagione difficile possono continuare a coltivare il sogno del trionfo europeo. La Eden Arena di Praga è un possibile traguardo per Jovic e compagni e la prima tappa sarà venerdì a Nyon, dove avrà luogo il sorteggio. Di seguito, ecco le possibili avversarie dei viola al prossimo turno di Conference League.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA FIORENTINA