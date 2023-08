Pagelle Rapid Vienna-Fiorentina 1-0: voti e tabellino andata playoff Conference League

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e gol di Rapid Vienna-Fiorentina, match valevole per l’andata del playoff di Conference League 2023/2024. In Austria i ragazzi di Vincenzo Italiano partono creando qualche occasione da gol, ma il tiro di Nzola viene ribattuto e il cross di Dodò è leggermente impreciso. Con il passare dei minuti gli austriaci si fanno sempre più pericolosi e, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mandragora compie una ingenuità, trattiene Oswald e l’arbitro non può far altro che fischiare calcio di rigore. Dal dischetto Rulli non sbaglia e sigla la rete dell’1-0. Nella ripresa la Fiorentina assedia la porta del Rapid, crea svariate palle gol, ma non trova il guizzo dell’1-1. Tra una settimana, a Firenze, il match decisivo: alla Fiorentina servirà una vittoria con due gol di scarto oppure una vittoria con un gol di scarto per andare ai supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl 6; Schick 6, Querfeld 6.5, M.Hofmann 6.5, Auer 6 (46’st Moormann sv); Oswald 6 (25’st Kuhn 6), Kerschbaum 6.5; Sattlberger 6.5, Seidl 6.5 (46’st Greil sv), Grull 7 (36’st Bajic sv); Burgstaller 6. In panchina: Unger, Gartler, Strunz, Mayulu, Sollbauer, Koscelnik, Kaygin, Bajlicz. Allenatore: Barisic 6.5.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 5; Dodò 5.5, Milenkovic 6, Ranieri 6 (35’st Quarta sv), Biraghi 6; Arthur 5.5, Mandragora 5 (35’st Duncan sv); Gonzalez 6, Bonaventura 5.5 (25’st Infantino 6), Brekalo 5 (12’st Sottil 6); Nzola 5.5 (35’st Beltran sv). In panchina: Christensen, Mina, Comuzzo, Parisi, Amatucci, Kouame, Kokorin. Allenatore: Italiano 5.5.

ARBITRO: Pajac (Croazia) 6.

RETE: 34 pt Grull (rig).

NOTE: Spettatori: 20 mila circa.

Ammoniti: Hofmann, Barisic, Schick, Mandragora, Bonaventura, Niccolini.

Angoli: 6-3 per la Fiorentina.

Recupero: 3′ pt, 6′ st.