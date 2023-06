Concacaf Champions League 2023: trionfa il Leon, ko il Los Angeles FC di Chiellini

Niente da fare per il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini, sconfitto per 1-0 dal Leon nella finale di ritorno della Concacaf Champions League 2023. In virtù del 2-1 dell’andata, sempre per il Leon, il titolo è andato dunque alla squadra messicana, che ha gelato i 22.500 tifosi presenti al BMO Stadium. A segnare il gol vittoria è stato Di Yorio, al minuto per 20. Per Chiellini, invece, una maglia da titolare prima di abbandonare il terreno di gioco all’intervallo.