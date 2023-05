Formazioni ufficiali Basilea-Fiorentina: Conference League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Basilea-Fiorentina, match della semifinale di ritorno di Conference League 2022/2023. Fischio d’inizio in programma alle 21:00 di stasera, giovedì 18 maggio. I viola sono chiamati alla rimonta dopo la sconfitta per 2-1 all’andata al Franchi. Di fronte c’è una squadra apparsa in difficoltà in campionato, mentre gli uomini di Italiano spesso e volentieri si sono esaltati in campo europeo fuori casa.

Le formazioni ufficiali di Basilea-Fiorentina

Basilea (3-4-3): Hitz – Lang, Nuhu, Pelmard – Ndoye, Xhaka, Burger, Calafiori – Augustin, Amdouni, Diouf. A disposizione: Salvi, De Mol, Millar, Fink, Zeqiri, Essiam, Males, Frei, Vogel, Kade, Novoa. Allenatore: Vogel.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano – Biraghi, Igor, Milenkovic, Dodò – Castrovilli, Amrabat, Bonaventura – Brekalo, Cabral, Gonzalez. A disposizione: Cerofolini, Jovic, Saponara, Ikoné, Ranieri, Venuti, Martinez Quarta, Duncan, Sottil, Mandragora, Barak, Kouamé. Allenatore: Italiano.