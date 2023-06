Roma, ufficiale: Benjamin Tahirovic ceduto a titolo definitivo all’Ajax

Con un breve comunicato, la Roma ha ufficializzato la cessione a titolo defintivo di Benjamin Tahirovic all’Ajax. Ecco la nota del club:

“L’AS Roma comunica di aver trovato un accordo con l’Ajax per la cessione a titolo definitivo di Benjamin Tahirovic.

Dopo avere esordito nel 2021 con la Primavera giallorossa, il centrocampista svedese ha debuttato in Prima Squadra il 13 novembre 2022, in Serie A contro il Torino.

Con la maglia della Roma, Tahirovic ha collezionato 13 presenze: 11 in campionato e 2 in Coppa Italia.

In bocca al lupo, Benjamin!”