Fiorentina-West Ham 1-2, Biraghi: “Lancio di oggetti? Spero vengano prese le giuste decisioni”

“Da domani penseremo a ripartire. Queste due finali non devono essere un punto d’arrivo. Dopo tanti anni, ci siamo riaffacciati a una competizione europea, senza purtroppo riuscire a portarla a casa. Il nostro è un percorso nato da un paio di anni fa, con la società che ci è stata sempre vicino”. Lo ha detto il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, dopo la sconfitta contro il West Ham in finale di Conference League: “Commisso e Italiano hanno trovato le parole giuste per provare a tenere su il morale, anche se è complicato. Ringrazio pubblicamente tutto il gruppo: giocatori, staff e società. C’è dietro tanto lavoro, iniziato a luglio. Sono orgoglioso di indossare la fascia da capitano. Lancio di oggetti in campo? Spero che chi di dovere prenda le decisioni giuste, io non devo fare il padre di nessuno”.