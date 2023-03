Fiorentina-Sivasspor, Calimbay: “Gara difficile. Lo stop per il terremoto non ci è stato d’aiuto”

Riza Calimbay, tecnico del Sivasspor, ha parlato dell’imminente sfida di Conference League 2022/2023 contro la Fiorentina: “Ci aspetta una gara difficile contro una squadra preparata, ma ormai siamo in Europa da tre anni e abbiamo imparato che sono tutte ottime squadre quelle che disputano questa coppa. Il nostro obiettivo è la vittoria, ma serviranno concentrazione e disciplina. Credo che aver vinto il girone giochi a nostro vantaggio, anche perché avendo perso una sola gara in trasferta siamo consapevoli delle difficoltà che comporta giocare fuori casa“.

“Lo stop del campionato per il terremoto non ci ha aiutato, ma siamo comunque in crescita. Fiorentina? Una delle migliori squadre in Italia e con un budget molto superiore al nostro. Abbiamo studiato soprattutto il centrocampo e le ali – ha proseguito Calimbay, lasciando poi la parola a uno dei protagonisti del match nonché vecchia conoscenza della Serie A, Isaac Cofie – Il calcio turco è indietro rispetto a quello italiano, ma non siamo inferiori ai viola. Domani daremo tutto, anche per il popolo turco che rappresentiamo“.