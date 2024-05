Fiorentina-Brugge, Italiano: “Pronti a battagliare, Nzola è tornato in gruppo”

Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Brugge, semifinale d’andata della Conference League 2023/2024: “Stiamo bene, soprattutto grazie all’ultima partita di campionato che ci ha ridato entusiasmo. Arrivare a preparare questa partita così importante con un atteggiamento positivo era fondamentale. I ragazzi stanno bene, siamo in tanti a disposizione e siamo pronti per questa partita, che sappiamo tutti quanto sia importante. Sarebbe straordinario proseguire, siamo pronti a battagliare. Nzola? E’ tornato in gruppo, domani farà parte di questa spedizione. Avere la rosa al completo è importante visto che si gioca ogni tre giorni. Più siamo, più possiamo fare prestazione“.

“L’importante è concentrarsi sull’avversario, sui suoi pregi e difetti. Pur non avendo tanti giorni per preparare la gara, bisogna cercare di individuare gli aspetti per permettere ai ragazzi di fare un risultato positivo. A livello di emozioni sono gare importanti e non bisogna farsi trasportare dallo stress o da qualcosa di negativo. Qualcosa ci ha lasciato lo scorso anno, quindi l’importante è prepararla bene. Quando fischia l’arbitro, la concentrazione deve essere solo a quello che abbiamo preparato. Rispetto all’anno scorso non è cambiato nulla” ha aggiunto il tecnico della viola.

Italiano ha poi parlato della qualificazione in Europa League: “E’ un obiettivo che puoi ottenere alzando questa coppa se arrivi in finale e se riesci ad essere bravo a fare tutto nel migliore dei modi, ma anche attraverso il campionato, che ci vede imbattuti nelle ultime tre partite e in grande rimonta. Abbiamo 5 partite non semplici contro squadre che si giocano qualcosina. Abbiamo queste due opportunità: iniziamo domani con la semifinale d’andata e poi ci butteremo sul campionato. Abbiamo 3-4 squadre davanti a noi che andranno forte, proveremo a stargli dietro“.

Sulla squadra avversaria, invece: “Ogni partita ha le proprie difficoltà. Il Brugge l’abbiamo visto in determinati momenti, sa dare pressione alta, attendere e ripartire. Hanno qualità e tre attaccanti pericolosi, ma anche in mezzo al campo giocatori di qualità. Non ha solo un modo di affrontare le partite. Quando non è così devi essere bravo te a determinare e cercare di ottenere durante la partita quello che hai preparato. Non so con quale idea affronteranno questa partita i nostri avversari. Ma se sono in semifinale vuol dire che sono capaci di fare tutto; noi dovremo farci trovare all’altezza della situazione ed essere pronti“.

Italiano ha poi commentato le voci di mercato: “In questo momento se ne sentono di tutti i colori. Vengo accostato a destra e a sinistra, ma la concentrazione è sul finale di stagione. Ci aspettano partite importanti da affrontare nel migliore dei modi: pensare a questo è un modo per finire in maniera importante campionato e Conference. La concentrazione è su questo, il resto sono tutte chiacchiere che non mi spostano di un millimetro dal lavoro con i ragazzi“.

“L’anno scorso abbiamo avuto un percorso identico: semifinale in casa e poi vittoria in casa loro in quella che è stata per me la partita più bella ed emozionante di questo triennio. Dopo un anno siamo nella stessa situazione e dobbiamo cercare di fare il possibile per ottenere un risultato che ci permetta di andare lì a giocarci una partita con un senso. Dobbiamo sfruttare l’entusiasmo e la spinta del Franchi, poi vedremo a ritorno – ha aggiunto l’allenatore della Fiorentina, per poi concludere – Tutti i tifosi hanno capito cosa può essere il Franchi nel momento in cui spinge forte insieme ai ragazzi. E’ il 12° uomo: io da fuori la sento e i ragazzi sono consapevoli di questo valore aggiunto. Sono convinto che la gente si farà sentire e che tutti insieme si riesca ad ottenere quest’altro sogno che sarebbe qualcosa di incredibile. Ci sarà un clima spettacolare“.