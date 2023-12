Ferencvaros-Fiorentina, Ranieri: “Labiale contro la Roma? Cose di campo”

“Domani sarà una partita diversa, dovremo ripartire da quello visto con la Roma e dal secondo tempo con il Ferencvaros. Siamo convinti di poter vincere domani, daremo tutto”. Lo ha detto il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Ferencvaros: “Per quanto riguarda il labiale contro la Roma, sono cose che iniziano in campo e finiscono quando l’arbitro fischia la fine. Sono felice dell’affetto che sento nei miei confronti, sentiamo che Firenze ci sostiene sempre e ci dà la carica, a loro dobbiamo tanto, domani cercheremo di dare tanto noi a loro”.

Sui rivali degli avversari di domani che tiferanno per i viola a causa della stessa maglia: “Avevo letto che i rivali del Ferencvaros sono viola e tiferanno per noi. Siamo già andati in stadi molto caldi, domani cercheremo di dare il massimo. Oltre ai tifosi dell’Ujpest arriveranno anche dei viola da Firenze”.

E sul suo momento di forma: “Non ero ancora preparato per giocare fino a dicembre scorso e la colpa era mia, ero indietro a livello fisico e mentale. Pian piano mi sono costruito il mio spazio, ora sono felice di poter far parte della Fiorentina. Il mio futuro? Non penso a queste cose, sono felice di star qua e cerco di dare il massimo”.