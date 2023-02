Conference League: Lazio e Fiorentina pescano bene, quarti alla portata contro AZ e Sivasspor

La Lazio e la Fiorentina possono sorridere. Lo hanno già fatto ieri sera dopo aver superato il turno di Conference League contro Cluj e Braga, approdando così agli ottavi della competizione di cui l’Italia detiene il trofeo grazie alla Roma, continuano dopo il sorteggio, perché i quarti sono assolutamente alla portata. La squadra di Sarri, in particolare, dovrà vedersela con l’AZ Alkmaar, formazione sicuramente insidiosa, ma di sicuro meno del Feyenoord messo alle corde nei gironi di Europa League con clamorosa però sconfitta (immeritata) che è costata la discesa nella terza coppa ai biancocelesti. Inutile girarci attorno, la Lazio è tra le favorite per alzare la coppa e Sarri sa come si fa ad arrivare fino in fondo giocando le estenuanti serate di giovedì. Gli olandesi sono terzi in Eredivise, hanno esperienza europea e una grande tradizione, Karlsson il giocatore più rappresentativo, mentre c’è anche l’ex conoscenza di Inter e Sassuolo Odgaard nella rosa ricca di talento e dinamismo ma poco fisica di questa formazione. Un appunto: l’andata si gioca al martedì perché i biancocelesti condividono il campo con la Roma, impegnata sempre in casa negli ottavi di Europa League, quindi meno tempo per prepararla per i biancocelesti.

Passando ai viola, con il Sivasspor potrebbe essere una passeggiata di salute in stile Braga, sperando che l’arbitraggio sia all’altezza. Due le insidie principali, una trasferta calda come quella in Turchia e il fatto di giocare il ritorno fuori casa, per il resto si tratta della dodicesima di Super Lig turca, dunque non certo una squadra in salute, in più c’è la terribile disgrazia del terremoto che sta influendo nello stato di forma di questa compagine. Ahmed Musa è l’unico giocatore di un certo livello in una rosa comunque da non sottovalutare: squadra fisica, che non molla mai e che è riuscita a chiudere al comando il suo girone, dunque massimo rispetto per i ragazzi di Italiano, cha partono però assolutamente favoriti.