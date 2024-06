Conference League 2024/25, primo turno di qualificazione: tabellone e accoppiamenti

La Conference League 2024/2025 – la prima con il nuovo format – si apre con il primo turno di qualificazione. La competizione prenderà il via l’11 luglio 2024 e si concluderà con la finale del 28 maggio 2025. Il cambiamento più importante riguarda la fase a gironi, che diventerà una fase campionato a 36 squadre. Ma prima bisogna arrivarci. E la fase di qualificazione inizia con il primo turno. Ecco gli accoppiamenti delle sfide dell’11 e 18 luglio 2024.

TABELLONE PRIMO TURNO QUALIFICAZIONE CONFERENCE LEAGUE

FK Velež Mostar (BIH) vs Inter Club d’Escaldes (AND)

Floriana FC (MLT) vs SP Tre Penne (SMR)

FC Torpedo (BLR) vs FC Milsami Orhei (MDA)

FA Šiauliai (LTU) vs FCI Levadia Tallinn (EST)

Bala Town FC (WAL) vs Paide Linnameeskond (EST)

FC Isloch Minsk Region (BLR) vs La Fiorita 1967 (SMR)

Caernarfon Town FC (WAL) vs Crusaders FC (NIR)

JK Tallinna Kalev (EST) vs FC Urartu (ARM)

Valur (ISL) vs KF Vllaznia (ALB)

FCB Magpies (GIB) vs Derry City FC (IRL)

FC Malisheva (KOS) vs FK Budućnost Podgorica (MNE)

Atlètic Club Escaldes (AND) vs F91 Diddeleng (LUX)

Marsaxlokk FC (MLT) vs FK Partizani (ALB)

FK Auda (LVA) vs B36 Tórshavn (FRO)

Stjarnan (ISL) vs Linfield FC (NIR)

FC Torpedo Kutaisi (GEO) vs KF Tirana (ALB)

Shelbourne FC (IRL) vs St Joseph’s FC (GIB)

FC Aktobe (KAZ) vs FK Sarajevo (BIH)

NK Bravo (SVN) vs Connah’s Quay Nomads FC (WAL)

Víkingur (FRO) vs FK Liepaja (LVA)

FC Noah (ARM) vs KF Shkëndija (MKD)

GFK Tikves (MKD) vs Breiðablik (ISL)

FK Mornar (MNE) vs FC Dinamo Tbilisi (GEO)

FC UNA Strassen (LUX) vs KuPS Kuopio (FIN)

VPS Vaasa (FIN) vs FK Žalgiris (LTU)