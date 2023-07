Conference League 2023/2024, secondo turno preliminare: goleada all’andata per Ferencvaros e Gent

Gol ed emozioni nella serata in compagnia della Conference League, per la quale in questo giovedì 27 luglio si sono disputate ben 42 partite valide per l’andata del secondo turno preliminare. Spiccano le vittorie molto larghe, che chiudono dunque la pratica in vista del ritorno, da parte del Ferencvaros, che piega per 4-0 lo Shamrock Rovers grazie ai gol di Siger, Ramiez, Traore e Varga e del Gent, che passa per 5-1 sullo Zilina a opera dei gol di Orban, De Sart, Cuypers (doppietta) e Watanabe, inutile la rete ospite di Kapralik. 3-0 che sa di terzo turno per il Bodo/Glimt che supera i Bohemians, per il Maccabi Tel Aviv sul Petroclub, con un gol dell’intramontabile Zahavi, e del Club Brugge sull’Aarhus, con Buchanan ad aprire le danze.

Negli altri incontri, 3-1 del Besiktas sul Tirana che però non chiude la pratica con la rete beffa nel recupero di Kiliskoy, identico risultato, anche questo con rete del 3-1 ad accorciare le distanze nella ripresa tra Lech Poznan e Zalgiris Kaunas, mentre il Twente vince di misura sull’Hammarby grazie a Steijn e fra una settimana resta tutto aperto. Così come è apertissima tra Celje e Guimaraes, con i portoghesi che vincono 3-4 in rimonta e segnando il gol vittoria nel recupero, mentre a sorpresa il Basilea crolla in casa 1-3 contro il Tobol. 1-1, infine, tra il Cluj allenato da Mandorlini e l’Adana Demispor, club fino a pochi mesi fa guidato da Montella e ora da Kluivert.