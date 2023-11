Conference League 2023/2024, Italiano: “Genk squadra organizzata, domani gioca Christensen”

Il tecnico della Fiorentina Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League con il Genk: “Il Genk è una squadra organizzata e che fa un ottimo pressing. Dobbiamo togliergli i tempi di pressing quando abbiamo il pallone in prima costruzione. Sanno giocare bene a calcio e sono molto bravi negli inserimenti nell’area di rigore. Il passaggio del turno è ancora apertissimo, domani ci giochiamo praticamente tutto almeno per centrare la qualificazione”.

Sugli infortunati: “Kayode sta meglio e sta recuperando in allenamento dal problema alla caviglia. Domani giocherà Christensen e non Terracciano. Si sta adattando e lo vedo molto meglio. Mandragora e Comuzzo sono acciaccati. Potrebbe avere spazio Barak. Dodò ha una grande voglia di rientrare, ma i tempi restano lunghi. Ha avuto un infortunio grave, rientrerà con calma”.

Sulle difficoltà di Nzola e Beltran: “Abbiamo rallentato un po’ in campionato e dobbiamo cercare di migliorare, soprattutto in fase realizzativa e nella concretizzazione delle occasioni che ci creiamo. Nzola e Beltran non stanno facendo gol, ma i giocatori che hanno intorno stanno segnando. Non dobbiamo accanirci sui singoli. Se la squadra vince senza i gol di Nzola e Beltran va bene. Nel momento in cui smettono di segnare i giocatori di contorno, serve l’apporto dei centravanti”.

Sul ko con il Milan: “Siamo una squadra forte, abbiamo messo in difficoltà il Milan a San Siro. Dobbiamo migliorare nelle situazioni decisive, e a portarle dalla nostra parte quando la partita si gioca su pochissimi episodi. In allenamento stiamo provando tante soluzioni per sorprendere gli avversari”.

Accanto a Italiano si è seduto Maxime Lopez: “Sto molto meglio rispetto a un mese fa. Sto iniziando a capire meglio i meccanismi del nostro gioco. Mi sento in fiducia anche perché giochiamo bene a calcio. Mi piace la concorrenza con Arthur, è parte del calcio il ballottaggio”.