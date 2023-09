Conference League, Italiano: “Con il Genk dobbiamo fare subito punti. Nzola? Deve stare tranquillo”

E’ giornata di vigilia della Fiorentina che prepara il debutto nella fase a gironi della Conference League. Nella consueta conferenza stampa di presentazione della gara contro il Genk, Italiano ha tracciato la linea da seguire per il percorso europeo. Queste le sue parole.

Italiano: “Accettiamo questo sorteggio, le avversarie vanno sfidate con la massima attenzione. Lo scorso anno in alcune gare abbiamo sofferto e non per sottovalutazione ma perché non conoscevamo fino in fondo. Quest’anno abbiamo un preparatore dei portieri ed anche lui è indeciso su chi schierare e chi no. Domani vediamo. Nzola deve stare tranquillo. Gli attaccanti vivono per il gol, ma devono stare sereni tutti perchè le reti arriveranno. Nzola ha tutta la nostra fiducia. Beltran ha caratteristiche diverse da lui è rapido e forse tecnicamente nello stretto è più abile. Noi sul ruolo di trequartista o seconda punta stiamo mettendo un centrocampista come Bonaventura. Continueremo su questa strada“.

Sul Genk: “L’approccio sarà importante, noi dobbiamo fare subito punti. Il Genk è una squadra molto aggressiva, ti vengono a prendere alti con una pressione importante. Non hanno paura di concedere la profondità e in avanti hanno grandissima velocità e cercano il palleggio“.

Sugli infortunati, sui giovani e sui nuovi arrivati: “Ikone ieri è rientrato in gruppo, sembra che il problema sia alle spalle. Oggi ha fatto qualcosina in più. Non vedo l’ora che sia al massimo. Kayode ha esordito alla grande a Marassi, c’è il ballottaggio con Dodo e se lo giocherà. E’ un ragazzo giovane e deve crescere. Maxime Lopez sta ben, peccato per le due giornate di squalifica. Con Arthur sono simili, da domani sarà a disposizioni e sappiamo che possiamo contarci“.