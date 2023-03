Condanna Robinho: pericolo di fuga dal Brasile, ritirato il passaporto all’ex giocatore

Fioccano i danni per Robinho. L’ex attaccante negli anni del Milan e di Milano è stato accusato e poi condannato per aver mosso minacce nei confronti di una minorenne in una discoteca nel capoluogo lombardo. Ora in attesa che la giurisprudenza italiana passi tutta la documentazione a quella brasiliana a Robihno verrò ritirato il passaporto per un possibile pericolo di fuga dell’imputato stesso.

Secondo quanto riportato da O Bola, per Robinho l’accusa non sarebbe l’unica conseguenza del processo che sta per concludersi. Probabilmente all’ex attaccante senza l’estradizione in Italia, verrà concessa la possibilità di scontare i nove anni di carcere direttamente in Brasile. Per un pericolo oggettivo, secondo quanto ritenuto dai giudici brasiliani, però a Robinho è stato chiesto di riconsegnare il suo passaporto entro cinque giorni. Questa le motivazioni delle forze dell’ordine brasiliane rese note attraverso una nota: “La gravità del reato, la ripercussione internazionale del caso e la condizione economica del giocatore, che potrebbero facilitare un’eventuale fuga dal Brasile“.