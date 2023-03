Calciomercato Inter: Psg preoccupato per le condizioni di Skriniar

Il Paris Saint-Germain è preoccupato per le condizioni di Milan Skriniar, Secondo quanto riporta l’Equipe, il club parigino sarebbe in apprensione per le ultime assenze del centrale slovacco che prima ha saltato il big match di campionato con la Juventus e poi ha rinunciato alla convocazione in nazionale per recuperare al meglio. L’Inter spera quindi in un ritorno di Skriniar per evitare che la trattativa salti all’ultimo minuto.