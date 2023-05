Rio Ferdinand rivela: “Guardiola era sicuro di battere il Real Madrid, me l’ha detto due ore prima”

All’indomani del successo del Manchester City contro il Real Madrid nel ritorno della semifinale di Champions League 2022/2023, l’ex difensore del Manchester United, Rio Ferdinand, ha rivelato un curioso retroscena su Pep Guardiola ai microfoni di BT Sports: “Pep mi ha mandato un messaggio prima della gara per rispondere al mio buona fortuna e mi ha detto che avrebbe battuto nuovamente il Real Madrid, esattamente come accadde due anni prima. Aveva una fiducia incredibile due ore prima della partita per scrivermi un messaggio di questo tipo. E’ la fiducia di chi ha preparato la gara nei minimi dettagli”.