Regolamento nuova Champions League 2024/2025: ecco come funziona, perché è importante tifare tutte le italiane

L’edizione della Champions League attualmente in corso sarà l’ultima con questo format, poiché dalla stagione 2024/2025 la più grande competizione europea per club subirà un drastico cambiamento a livello di regolamento. Innanzitutto il numero di squadre partecipanti salirà da 32 a 36 e non prevedrà più la fase a gironi, ma un unico raggruppamento con un maggior numero di partite e più possibilità di incroci ad alto livello.

CHI SI QUALIFICA ALLA NUOVA CHAMPIONS LEAGUE

La qualificazione in Champions League avverrà sempre in base al piazzamento del precedente campionato ma, come detto, ci saranno quattro posti in più. Il primo sarà assegnato alla quinta Federazione del ranking Uefa, che è attualmente la Francia. Il secondo posto sarà attribuito ad una squadra vincitrice del proprio campionato, che entrerà a far parte dei club campioni nazionali di federazioni non ai vertici del ranking.

La grande novità riguarda gli altri due slot, che saranno assegnati Federazioni che hanno ottenuto il miglior risultato collettivo nella stagione precedente. Le due federazioni, dunque, guadagneranno un posto che spetterà al club che ottiene il miglior piazzamento in campionato subito alle spalle delle posizioni che danno la qualificazione alla Champions League. In caso di posto aggiuntivo non verrebbe ridotto il numero di club presenti in Europa e Conference League. L’Italia, dunque, potrebbe avere anche cinque squadre nella prossima edizione della Champions League.

COME SI STRUTTURA LA PRIMA FASE

Le formazioni saranno divise in quattro fasce e ogni club affronterà altre due avversarie di ogni fascia, anche appartenenti alla propria. Non ci saranno più gare di andata e ritorno, ma solo otto sfide: quattro in casa e quattro in trasferta; inoltre sono sono previsti più incroci tra le stesse squadre nella prima fase. Ci sarà un’unica classifica con un massimo di 24 punti a disposizione. Questa prima fase durerà da settembre a gennaio e ci sarà una settimana esclusiva solo per la Champions, in cui si giocherà anche il giovedì. Le squadre eliminate non saranno retrocesse nelle altre Coppe.

SECONDA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Per quanto riguarda la seconda fase del torneo, le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre i club dal nono al ventiquattresimo posto si affronteranno nei playoff per raggiungere gli ottavi. Queste saranno partite articolate in andata e ritorno, esattamente come le sfide dagli ottavi di finale alle semifinale, che consentiranno l’incrocio tra club della stessa Federazione. Regola dei gol in trasferta sempre abolita.