Regolamento Milan-Inter: come funziona con i gol in trasferta

L’attesa è finita, Milan ed Inter sono pronto a scendere in campo allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro per l’andata delle semifinali di Champions League 2022/2023. A distanza di venti anni dall”ultima volta le due più grandi squadre di Milano tornano a contendersi la finale del più prestigioso trofeo continentale ma, questa volta, ci sarà una grande differenza. Il regolamento, infatti, non prevede più che i gol in trasferta valgano doppio e per questo motivo in caso di punteggio complessivo in parità si procederà con i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Per esempio se il Milan vincesse 2-1 all’andata e l’Inter 3-2 in casa al ritorno, i rossoneri non sarebbero qualificati, ma si andrebbe ai supplementari.