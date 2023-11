Real Madrid, Ancelotti: “Conta vincere, veniamo valutati solo per i risultati”

“Io mi sento molto amato, sia quando incontro i tifosi del Real, sia al Bernabeu così come all’interno del club. Non avverto tutte queste critiche e sto molto bene qui. Sarebbe importante chiudere il discorso della fase a gironi, dovremo lottare contro un buon avversario come il Braga che ci conosce bene e che verrà qui per fare punti”. Lo ha detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia del match che il suo Real Madrid, reduce da un deludente 0-0 in campionato, giocherà contro il Braga: “Conta vincere, se lo fai va tutto bene, se pareggi o perdi no. In genere se giochi bene hai più chance di vincere, ma alla fine un tecnico viene valutato solo per i risultati. Vince chi ne incassa meno di gol, comunque in genere ne facciamo due a partita e più o meno siamo su quella media, ma in ogni caso stiamo facendo molto bene a livello difensivo e questo aiuta molto”.

Su Brahim Diaz: “Ho parlato con lui, ha giocato pochi minuti in una squadra dove c’è grande competitività, ma sappiamo che può darci tanto, è un giocatore che mi piace, è un professionista. Leggo che non lo vedo, che ho qualcosa contro di lui, che è stato messo da parte, non è così, non sono un giudice e la parola sentenza non mi piace. Anzi ho qualcosa di speciale che ci unisce, ha giocato nel Milan…”. Infine sulle favorite per la Champions: “Non ci saranno grandi sorprese, oltre alle squadre spagnole ci sono Bayern, City, PSG, lotteremo tutti per la Champions”.