Manchester United, media inglesi: Sancho espulso dal gruppo Whatsapp della squadra

Il Manchester United ha messo praticamente alla porta Jardon Sancho che a gennaio dovrà trovarsi una squadra. La Juventus in Italia ci starebbe pensando con Allegri che vuole dei rinforzi offensivi sulle fasce. Ad incrementare il malcontento dell’esterno inglese sarebbe stata l’esclusione di Sancho dal gruppo Whatsapp del Manchester United.

Secondo il Sun, l’ex Borussia Dortmund sarebbe separato in casa con il Manchester United che a gennaio aspetterebbe solo un’offerta congrua ai parametri per far partire l’esterno inglese. Il club avrebbe espulso Sancho anche dal gruppo Whatsapp, con cui allenatore, staff tecnico e società comunicano con i giocatori. Un gesto che raffigura a pieno la situazione di Sancho con lo United. La Juventus aspetta alla finestra.