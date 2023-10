Real Madrid, Ancelotti: “A Napoli momenti buoni e meno buoni, ma esperienza positiva. Modric? Nessun problema”

“Qui ci sono stati momenti buoni e meno buoni, ma rimane sempre il ricordo di una esperienza positiva in una città meravigliosa. Sarà la partita più difficile del girone per noi, la realtà è che non voglio dire che siamo abituati ma la maglia del Real pesa per tutti: per noi e anche per gli avversari, questo credo che aiuti”. Lo ha detto Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli in Champions League. “Giochiamo contro una delle migliori squadre d’Italia. Sarà una partita competitiva ed equilibrata. Giochiamo contro una squadra che ha un livello elevato, che ha individualità e con un’atmosfera che li spingerà. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto bene a Girona”, aggiunge.

Sulla presenza di Modric, Ancelotti non si sbilancia. “Non so come spiegarlo…è solo una decisione tecnica avvenuta nelle ultime due partite. Può cambiare…ma un giorno può giocare Camavinga, un altro Tchouaméni. Non c’è molto da spiegare perché in ogni partita c’è qualcuno che resta fuori. Siamo in 7 a centrocampo e giocano solo in 4. Con Modric non c’è alcun problema”, conclude.