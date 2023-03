Psg, media francesi duri con i calciatori parigini dopo l’eliminazione in Champions League

Dura reazione e pioggia di critiche da parte dei media francesi, dopo l’eliminazione del Psg agli ottavi di finale di Champions League. In primo luogo l’Equipe titola in prima pagina: “Paris sans genies” (Paris senza geni). Su Le Parisien gli ex calciatori transalpini, Ginola e Lizarazu, hanno criticato duramente la squadra definendola: “Una squadra solo di rockstar”.

Giudizi negativi poi su molti giocatori, tra cui Marco Verratti. L’Equipe assegna il voto 2 all’azzurro, scrivendo: “Molta energia nel primo tempo, poi il crollo nella ripresa con i palloni persi sul primo e secondo gol”. Voto 2,5 invece da parte de Le Parisien, con il seguente commento: “Non al meglio, parte alto, arretra progressivamente, mai efficace sotto pressione”. Sempre per quanto riguarda l’azzurro, ci va giù ancora più duro Le Figaro, scrivendo: “Errore grottesco, indegno in una partita di questo livello”.

Voto 3 poi per Messi e Mbappé e, secondo l’Equipe, ultima partita per l’argentino in Champions League con la maglia del club francese.