Psg-Bayern, Nagelsmann: “Non ci aspettavamo un Paris così passivo”

“Abbiamo giocato davvero bene nei primi 25 minuti. Siamo rimasti un po’ sorpresi da quanto possesso palla avevamo. Non ci aspettavamo che il Paris fosse così passivo; è stato un buon primo tempo. Dopo l’intervallo abbiamo fatto un ottimo inizio e poi le cose sono andate un po’ in bilico, anche se le due volte in cui sono stati davvero pericolosi, erano in fuorigioco”. Questa l’analisi a Canal+ del tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann dopo la vittoria del Bayern Monaco per 1-0 sul campo del Psg nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Soddisfatto anche Eric Maxim Choupo-Moting, attaccante bavarese: “Abbiamo sicuramente avuto delle buone fasi. I primi 25 minuti sono stati buoni. Abbiamo anche iniziato bene il secondo tempo. Alla fine abbiamo rischiato un po’, ma il Paris è un’ottima squadra, quindi siamo molto contento di aver vinto. Tutti hanno dimostrato di voler vincere oggi, tutti come una squadra. Sappiamo di avere qualità individuali, ma dobbiamo metterle insieme in campo e lottare dal primo all’ultimo minuto”.