Probabili formazioni Atletico Madrid-Lazio: sesta giornata Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Lazio, match della sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Al Metropolitano i colchoneros per il primo posto possono contare su due risultati su tre, i biancocelesti di Sarri invece sperano in una vittoria per ottenere il primato e dunque lo status di testa di serie. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 13 dicembre. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici.

QUI LAZIO – Davanti c’è Zaccagni insieme all’esperienza di Immobile e Felipe Anderson, Pedro solo dalla panchina. Fuori Romagnoli e Patric, linea difensiva con Gila e Casale.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATLETICO MADRID-LAZIO

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Morata

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Zaccagni 55% – Pedro 45%; Guendouzi 55% – Kamada 45%

Indisponibili: Isaksen, Romagnoli, Patric

Squalificati: –