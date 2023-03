Porto-Inter stasera in tv: data, canale, orario e streaming ritorno ottavi Champions League 2022/2023

Questa sera, alle ore 21.00, l’Inter di Simone Inzaghi è attesa da una delicatissima trasferta di Champions League in Portogallo. Il match contro il Porto, valido per il ritorno degli ottavi di finale, sarà infatti un vero spartiacque della stagione, in cui la parola d’ordine sarà vietato sbagliare. I neroazzurri partono con un gol di vantaggio, grazie alla vittoria per 1-0 di San Siro, ma i portoghesi saranno agguerriti per ribaltare il risultato e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La partita verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), e ovviamente in streaming su SkyGo e NOW. La gara sarà trasmessa anche in chiaro in tv, su Canale 5, e di conseguenza in streaming su MediasetPlay.