Porto-Inter, Marotta: “Tifosi rimasti fuori, faremo un esposto alla Uefa”

“Il derby ai quarti sarebbe suggestivo, ma oggi pensiamo a festeggiare con giocatori e allenatore per un traguardo di grande prestigio che corona il lavoro fatto. Quello che sarà il sorteggio lo vedremo venerdì”. Lo ha detto Giuseppe Marotta ai microfoni di Mediaset dopo il pareggio tra Porto e Inter. “Ringrazio i tifosi presenti e sono vicino a chi, nonostante il biglietto acquistato regolarmente, non è riuscito a entrare allo stadio – aggiunge l’ad nerazzurro in merito ai disagi vissuti da alcuni tifosi in trasferta -. Faremo un esposto all’Uefa, ho visto piangere bambini e famiglie fuori dall’impianto. È una cosa grave, che non deve più accadere. Inzaghi ha subìto tante critiche e anche ingiuste. Affrontiamo ora questo finale di stagione con tanti obiettivi importanti da raggiungere”.