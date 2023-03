Porto-Inter 0-0, i nerazzurri raggiungono i quarti di Champions: la reazione di Tramontana (VIDEO)

di Christian Poliseno 23

L’Inter pareggia in trasferta con il Porto in una gara sofferta e tirata, che ha quindi regalato il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League ai nerazzurri. Basta la rete nella gara d’andata di Romelu Lukaku. Soddisfatto Filippo Tramontana, telecronista tifoso nerazzurro della trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold. La voce dell’Inter non ha nascosto la soddisfazione per il passagio del turno da parte della squadra di Inzaghi.