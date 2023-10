Pagelle Celtic-Lazio 1-2, voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle di Celtic-Lazio 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la seconda giornata di Champions League 2023/2024. Nel girone E al Celtic Park gli scozzesi la sbloccano grazie al gol di Furuhashi, poi i biancocelesti reagiscono e pareggiano grazie al gol di Vecino. Nel secondo tempo poche occasioni e un gol annullato ai padroni di casa col Var per fuorigioco che evita il ko ospite, diventa apoteosi in pieno recupero con la rete di Pedro che fa esplodere i tifosi biancocelesti. Di seguito ecco le pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

CELTIC (4-3-3): Hart 6; Johnston 6, Phillips 5.5 (17′ st Carter-Vickers 6), Scales 6, Taylor 6; O’Riley 6.5, McGregor 6, Hatate 6 (26′ st Bernardo 6); Maeda 6.5, Furuashi 7 (41′ st Oh sv), Yang 6 (17′ st Palma 6.5). In panchina: Bain, Morrison, Turnbull, Tomoki, Forrest, Ralston, Johnston. Allenatore: Rodgers 6.5.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5.5 (39′ st Marusic sv), Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 5; Kamada 5.5, Vecino 7, Luis Alberto 6 (23′ st Guendouzi 6.5); Felipe Anderson 5.5 (23′ st Isaksen 6), Immobile 5.5 (26′ st Castellanos 6), Zaccagni 5.5 (39′ st Pedro 7). In panchina: Sepe, Magro, Pellegrini, Casale, Cataldi, Gila, Rovella. Allenatore: Sarri 6.

ARBITRO: Donatas Rumsas (LTU) 6.

RETI: 12′ pt Furuashi, 29′ pt Vecino, 50’st Pedro.

NOTE: serata serena, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Phillips, Luis Alberto, Castellanos, Palma, Vecino. Angoli: 4-3. Recupero: 1′; 7′.