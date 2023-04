Napoli-Milan, rivedi la conferenza stampa di Luciano Spalletti (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Il video con la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. A Castel Volturno, insieme a Juan Jesus, il tecnico di Certaldo ha parlato della sfida decisiva per approdare in semifinale in cui gli azzurri dovranno ribaltare l’1-0 subito all’andata. Di seguito ecco le immagini con le parole dell’allenatore del club partenopeo.