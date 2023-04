Napoli-Milan 1-1, Giroud: “Gol speciale, ma ha fatto tutto Leao. Ora possiamo sognare”

Oliver Giroud è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Milan, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023: “Non mi succedeva da tanto di sbagliare un rigore, perciò ero frustrato. Tuttavia non ho mai mollato, sono rimasto in partita ed è arrivato un gol speciale, anche se ha fatto praticamente tutto Leao“. Il francese ha poi aggiunto: “Abbiamo dimostrato spirito di squadra e ora possiamo sognare, anche se bisogna mantenere calma e serenità. Semifinale contro l’Inter? Perché no, ma il Benfica non ha ancora mollato. A questo punto della competizione sono rimaste squadre fortissime“.