MOVIOLA – Milan-Borussia Dortmund, Calabria su Bynoe-Gittens: rigore e Reus non sbaglia

Episodio da moviola in Milan-Borussia Dortmund. L’arbitro rumeno Kovacs fischia un altro rigore, questa volta per i tedeschi, per un possibile contatto tra Davide Calabria e Bynoe-Gittens. Non ci sono dubbi secondo il fischietto della partita, riguardandolo al replay il tocco del capitano rossonero c’è seppur lieve. Il Var non può certo intervenire e Reus si presenta dal dischetto, senza sbagliare a differenza di Giroud. Ed è 0-1.