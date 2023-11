MOVIOLA – Milan-Borussia Dortmund: rigore per mani Schlotterbeck, Giroud lo sbaglia

Episodio da moviola in Milan-Borussia Dortmund dopo appena cinque minuti. Schlotterberg combina un disastro in area e scivola presto, colpendo poi con le mani il tiro verso la porta di Chukwueze. L’arbitro dell’incontro, il rumeno Kovacs, non può esimersi dal fischiare il penalty e dal dischetto va Giroud, che però cestina tutto facendosi parare la conclusione da Kobel.