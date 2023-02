MOVIOLA – Eintracht-Napoli, Kolo Muani espulso: fallo su Anguissa, tanti dubbi

Tanti dubbi in Eintracht Francoforte-Napoli. Episodio da moviola che riguarda Kolo Muani, espulso per un brutto fallo su Zambo Anguissa. Ci sono però tanti dubbi per la decisione di Dias, dal momento che l’attaccante francese portava palla, se la allunga e va a impattare sulla gamba del centrocampista azzurro che era entrato in scivolata. Il contatto è duro, ma sembra più da giallo che da rosso. Il Var non interviene e l’attaccante peraltro salterà anche il ritorno. Ottime notizie dunque per gli azzurri.