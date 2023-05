Milan, Scaroni: “Derby di stasera? Sono sempre ottimista”

“Se sono ottimista per il derby di questa sera? Molto, sono sempre ottimista”: è questa la battuta del presidente del Milan, Paolo Scaroni, entrando nella sede della Lega Serie A prima dell’odierna assemblea dei club, a poche ore dalla semifinale di ritorno di Champions League di stasera tra i rossoneri e l’Inter. Nessuna dichiarazione, invece, per i dirigenti nerazzurri arrivati in sede di assemblea.