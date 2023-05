Milan-Inter, Sabatini sicuro: “Una delle due vincerà la Champions, per l’altra sarà una tragedia”

L’ex direttore sportivo di Inter e Roma, Walter Sabatini, nel corso di una breve intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport, ha espresso il proprio punto di vista in merito alla semifinale di Champions League tra Milan ed Inter: “Per chi verrà eliminato sarà una tragedia, pagherà un dazio insopportabile. Questa però è anche la bellezza del calcio. Non ho dubbi, una delle due vincerà la Champions e questo segnerà il riscatto del calcio italiano. A me piace molto il campionato di Serie A, credo che sia quello più competitivo di tutti”.