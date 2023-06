Il Manchester City vince la Champions League: puntuale il tweet di complimenti della Juventus

“Complimenti al Manchester City per la vittoria della Champions League“. Recita così il tweet della Juventus, che al termine della finale di Champions League tra City e Inter si è congratulata con la squadra di Guardiola. Il tweet non è ovviamente piaciuto ai tifosi interisti, amareggiati per la sconfitta, ma c’è da dire che i bianconeri avevano già fatto i complimenti a Siviglia e West Ham nei giorni scorsi. Proprio il patron della Fiorentina Rocco Commisso aveva espresso il suo disappunto per il tweet della Juventus dopo il ko dei viola contro il West Ham. Non si può dire invece che non abbiano apprezzato i tifosi della Vecchia Signora, come si evince dai commenti.